الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في منطقة تصنيع السفن بالسويس

سيارات إطفاء
سيارات إطفاء

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، في أحد مراكب الصيد بمنطقة تصنيع السفن بميناء الأتكة في محافظة السويس.

وطالت النيران عدد من مراكب الصيد واللانشات في منطقة تصنيع السفن.

تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي، مدير أمن السويس، بلاغًا بوجود حريق بأحد مناطق تصنيع السفن بميناء الأتكة.

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي امتد بسبب وجود أخشاب ومواد تساعد على الاشتعال.

كما دفعت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة بعدد من سيارات الإسعاف؛ للتعامل مع أي إصابات أو حالات اختناق بسبب تصاعد الدخان الكثيف.

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