الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى وتاريخ مواجهات الفريقين

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى وتاريخ مواجهات الفريقين، هو ما يشغل جماهير نادى الزمالك خلال الأيام القادمة، فى ظل عدم الاستقرار الإدارى فى القلعة البيضاء، وتراجع نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم، على المستويين الإفريقى والمحلى.

ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة بيراميدز القادمة، لعدم الإبتعاد كثيرًا عن دائرة الأربعة الكبار فى جدول ترتيب الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى مباراة الجولة العشرين بمسابقة الدورى الممتاز المصرى فى السابعة من مساء الجمعة القادم، 3ـ3ـ2023، على ستاد الدفاع الجوى.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجلة مصطفى شلبى الوافد الجديد فى بداية الموسم من انبى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

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تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل موقعة الجمعة القادم

ألتقى الزمالك مع بيراميدز فى 11 مباراة منذ تغيير مسمى الاسيوطى لبيراميدز، وجاءت هذه المباريات فى الدورى وفى بطولة كأس مصر، بواقع 9 مباريات فى الدورى ومباراتين فى بطولة كأس مصر.

حقق الزمالك الفوز على بيراميدز فى ست مباريات كان أخرها مباراة الدور الأول بالدورى، فيما حقق بيراميدز الفوز على الزمالك مرة واحد وكان ذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين، يوم 23 ابريل 2019 فى مباراة الاسبوع السادس والعشرين بمسابقة الدورى الممتاز، فيما تعادل الفريقين فى أربع مباريات، كان أخرها مباراة الدور قبل النهائى ببطولة كأس مصر بنتيجة 1/1 يوم 16 يناير الماضى، قبل أن ينهى الفريق السماوى المباراة بالفوز بركلات الترجيح 3/4 ويصعد للمباراة النهائية لمواجهة الأهلى.

وخلال مباريات الفريقين فى الدورى وبطولة كأس مصر، تمكن الزمالك من إحراز 19 هدفًا في شباك الفريق السماوي، فيما سجّل بيراميدز 8 أهداف في مرمى الأبيض.

وتحمل مباراة الجمعة القادم رقم 12 فى تاريخ مباريات الفريقين، ونتيجة المباراة تحدد بشكل كبير طبيعة المنافسة بين الفريقين على ملاحقة الاهلى عل قمة جدول ترتيب الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري مواجهات الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز قناة اون تايم سبورتس اتش دى 1

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