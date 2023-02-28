مؤسسة فاروق حسني تنظم سلسلة ندوات فنية على هامش معرض جوائز الفنون

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، تنظيم سلسلة ندوات فنية بعد الإعلان عن جوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023 في أفرع (التصوير "الرسم" - التصوير الفوتوغرافي - النحت - العمارة - النقد الفني التشكيلي)، وذلك على هامش إقامة المعرض الجماعي للشباب، تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا.

أولاً: - ندوة جائزة التصوير "الرسم" بعنوان " ما هو التصوير؟ "

وذلك يوم الخميس الموافق ٩ مارس في تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور أعضاء لجنة تحكيم جائزة التصوير وهم الدكتورة / علية عبد الهادي - عميد كلية العمارة والفنون جامعة البترا بالمملكة الأردنية سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان سابقاً، - الدكتور / حسين الشابوري - فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المحتفى،‏ ‎- الفنان الكبير / محمد عبله – فنان تشكيلي.

‏‎- الفنان الكبير / سمير فؤاد - فنان تشكيلي، الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر – عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا - سابقًا.

ثانياً:- ندوة التصوير الفوتوغرافي

بعنوان " خفايا فن الفوتوغرافيا "

وذلك يوم السبت الموافق ١١ مارس في تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور أعضاء لجنة تحكيم جائزة التصوير الفوتوغرافي وهم، الفنان أنسي أبو سيف - مهندس الديكور السينمائي، الدكتور أشرف رضا - أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان، الفنان أيمن لطفي - مصور فوتوغرافي، الفنان عماد عبد الهادي - مصور فوتوغرافي، الفنان أيمن نصار - مصور فوتوغرافي، ثالثاً: - ندوة جائزة النحت بعنوان" فن النحت بين الهوية والتجديد "

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤ مارس في تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور أعضاء لجنة تحكيم جائزة النحت وهم، الدكتور / محمد العلاوي - وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، الفنان / ناجي فريد - فنان تشكيلي ونحات، الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية - جامعة حلوان ، الدكتورة / مروة يوسف - رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة الزمالك – سابقاً.، الفنان / إيهاب اللبان - فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة،

رابعاً: - ندوة جائزة العمارة بعنوان " العمارة في مواجهة تحديات المستقبل "

وذلك يوم الخميس الموافق ١٦ مارس في تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور اعضاء لجنة تحكيم جائزة العمارة وهم الأستاذة الدكتورة / سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

الأستاذ الدكتور / هشام سعودي - نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية الفنون الجميلة الإسكندرية السابق.

‎- المهندس الاستشاري / محمد أبو سعده - رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المهندس المعماري / حمدي السطوحي - استشاري تصميم مباني عامة وخبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS، المهندس المعماري/ حاتم السعيد - مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.

خامساً:- ندوة جائزة النقد الفني التشكيلي بعنوان " دور الشباب في إثراء حركة النقد التشكيلي بمصر "

وذلك يوم السبت الموافق ١٨ مارس في تمام الساعة الخامسة مساءً بحضور أعضاء لجنة تحكيم جائزة النقد الفني التشكيلي وهم الأستاذ الدكتور / سعيد توفيق - أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة كلية الآداب ‎ورئيس مجلس قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة سابقاً وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة سابقاً ، - الأستاذة الدكتورة / أمل نصر - أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية ، الأستاذ الدكتور / هاني أبو الحسن - أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة الإسكندرية - ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة، الأستاذ الدكتور / طارق عبد العزيز - كاتب وناقد تشكيلي ، ‎ الناقدة الأستاذة / فاطمة على – كاتبة وناقدة تشكيلية.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعي للشباب الدورة الرابعة تحت رعاية وزارة الثقافة وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مارس 2023 الساعة ٦:٣٠ السادسة والنصف مساءً في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.