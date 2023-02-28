مصر تخفض وارداتها من 23 دولة خلال 2022.. والأرجنتين وأوكرانيا الأبرز

كشف أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن مصر خفضت وارداتها من 23 دولة خلال أول 11 شهرا من عام 2022، رغم ارتفاع الجملة العمومية للواردات من دول العالم من 80.7 مليار دولار لـ86.6 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن تخفيض الواردات من تلك الدول ساهم فى تحقيق وفر قدره 3.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022، وسجلت واردات مصر من الأرجنتين أكبر تراجع من 1.7 مليار دولار لـ862.1 مليار دولار بانخفاض 868.6 مليون دولار، يليها أوكرانيا والتى تراجعت الواردات منها لـ 1.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار بانخفاض 747.1 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن واردات مصر من بلجيكا تراجعت بشكل حاد إلى 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق بانخفاض قدره 564.1 مليون دولار، كما تراجعت الواردات من إسبانيا من 1.6 مليار دولار لـ1.3 مليار دولار بانخفاض 300 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من ألمانيا إلى حدود 3.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 200 مليون دولار، وسويسرا من 1.007 مليار دولار لـ890.4 مليون دولار بانخفاض 116.9 مليون دولار.

وسجلت الواردات من اليابان تراجعًا إلى حدود 822.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 929 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 106.2 مليون دولار، وانخفضت الواردات من المجر إلى حدود 179.4 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 295.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام بانخفاض قدره 115.6 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من العراق إلى 19.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 453 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 433.4 مليون دولار، كذلك انخفضت الواردات من المغرب من 198.9 مليون دولار لـ41.9 مليون دولار بانخفاض 156.9 مليون دولار.