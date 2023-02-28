أرباح «العامة للصوامع والتخزين» تنمو بنسبة 24.4% خلال 7 أشهر

أعلن مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين، ارتفاع أرباح الشركة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 24.46 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 83.08 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير 2022، مقابل 66.75 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن العامة للصوامع والتخزين، سجلت صافي ربح بلغ 67.32 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 55.08 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 453.44 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 318.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.