الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ جنوب سيناء يثمن الروابط الوثيقة مع دولة الكويت على جميع الأصعدة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 ثمن محافظ جنوب سيناء خالد فودة العلاقات التاريخية الوثيقة مع دولة الكويت الشقيقة وما يجمع بينهما من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، متمنيا لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التطور والتقدم، ودوام الاستقرار والأمن والأمان.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، للرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لخدمات الطيران ورئيس تحرير جريدة "الخليج" الكويتية أحمد إسماعيل بهباني بمناسبة زيارته إلى مدينة شرم الشيخ وفقا لبيان المحافظة اليوم الثلاثاء.

وقدم فودة التهنئة لبهبهاني بمناسبة الذكرى الـ62 لليوم الوطني والذكرى الـ32 للتحرير.
من جانبه، أشاد بهبهاني باالتطور الهائل في البنية التحتية والطرق الجديدة والكباري التى شهدتها مدينة شرم الشيخ على مدار السنوات الماضية وعودة السياحة بقوة، بالإضافة لتميزها في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى وآخرها مؤتمر المناخ الذي حظي بإشادة عالمية من المؤسسات الدولية وكافة دول العالم.

واقترح بهبهاني إقامة معرض للطيران بمدينة شرم الشيخ بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض الكويت للطيران في 2018 و2020، حيث رحب المحافظ بالفكرة، مؤكدا التعاون وتقديم كل التسهيلات لنجاحها.

محافظ جنوب سيناء العلاقات التاريخية الوثيقة علاقات تعاون دولة الكويت الشقيقة دوام الاستقرار

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وائل لطفي

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