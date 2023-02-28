الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال: 3 ملايين نازح فى البلاد بحاجة لإعادة توطين

نازحين الصومال
نازحين الصومال

كشف وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي محمود عبدالرحمن، عن أن نحو 3 ملايين نازح يعيشون في الصومال ويحتاجون إلى توفير المساعدة في التعليم والصحة وإعادة التوطين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال افتتاح وزير التخطيط الصومالي اليوم الاثنين مؤتمرا حول سبل إيجاد الحلول المستدامة للنزوح في العاصمة مقديشيو بمشاركة وزراء ونواب في البرلمان الفيدرالي والمانحين الدوليين.

ويسلط المؤتمر الضوء على موجة الجفاف التي تشهدها البلاد،وسبل إيجاد الحلول الدائمة للنازحين ،والعمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على الإرهاب.

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وائل لطفي

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