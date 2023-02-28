أول تعليق من ميسى على فوزه بجائزة أفضل لاعب فى العالم

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته العارمة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في حفل جوائز “ ذا بيست”.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وقال ميسي في كلمته عقب التتويج بالجائزة: "حسنًا، إنه لأمر رائع، إنه لشرف لي أن أفوز بهذه الجائزة".

وأضاف: "كان هذا العام مجنونا بالنسبة لي، لأكون قادرًا على تحقيق ما ناضلت كثيرًا من أجله".

وزاد:"إنه لمن دواعي سروري أن أكون في مثل هذه القائمة إلى جانب بنزيما وكيليان، اللذين قدما عامًا حافلًا، إنه لشرف كبير أن أحصل على الجائزة، أود أن أشكر زملائي في الفريق، بعضهم موجود هنا".

وكان ليونيل ميسي قد فاز بالجائزة مرة وحيدة، عام 2019 مع فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وظفر ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته، بعدما تفوق على زميله في الفريق، الفرنسي كيليان مبابي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وتُوج ليونيل ميسي بالجائزة بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتُمنح جائزة الأفضل في العالم بناءً على ما حققه المنافسون بين 8 أغسطس 2021 و18 ديسمبر 2022

جوائز ذا بيست تمنح عن طريق التصويت ويتم تقسيمها إلى 4 أجزاء كل منها له 25%.

الأول هو اختيار الجماهير عن طريق ترتيب الأول والثاني والثالث لكل فئة، ويحصل الأول على 5 نقاط والثاني على 3 ونقطة للمركز الثالث.

والربع الثاني عن طريق مدربي المنتخبات، والثالث عن طريق القادة.

الربع الرابع هو تصويت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين حول العالم، ومن ثم يتم جمع الأصوات بالنسب الممنوحة على أساس الترتيب.

المُتوجون بجوائز ذا بيست

فاز ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وظفر ليونيل سكالوني بالجائزة، بعدما تفوق على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني.

وفاز سكالوني بالجائزة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم للرجال، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وفاز البولندي مارسين أوليكسي، لاعب فارتا بوزنان بدوري كرة القدم للمبتورين، بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم لعام 2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في حفل جوائز الأفضل ذا بيست.

وظفر مارسين أوليكسي بالجائزة متفوقًا على هدف ريتشارليسون مهاجم منتخب البرازيل في مرمى صربيا ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، وهدف ديميتري باييه لاعب أولمبيك مارسيليا ضد باوك سالونيكا اليوناني في بطولة الدوري الأوروبي.

وحصد مارسين أوليكسي أكبر عدد من الأصوات، ليحصد الجائزة في إنجاز تاريخي بصفته لاعب مبتور الأطراف.

وفاز إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022، متفوقًا على تيبو كورتوا وياسين بونو.