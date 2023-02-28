الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صناع مسلسل «بالطو» يكشفون مفاجآت عن أطباء التكليف

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

حقق مسلسل بالطو، المأخوذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب، للطبيب أحمد عاطف فياض، نجاحًا كبيرًا بعد عرض 6 حلقات منه على منصة WATCH IT، والمسلسل تجربة شبابية بامتياز، حيث يعد أول بطولة للممثل الشاب عصام عمر، الذي يقوم بدور طبيب التكليف، كما أنه العمل البكري للمؤلف والسيناريست أحمد عاطف فياض، ويحكي المسلسل عن مواقف أغلبها حقيقية حدثت مع مؤلف العمل الذي يعمل في الأصل طبيبًا.

«بالطو» عمل كوميدي يناقش قضية أطباء التكليف 

بالطو ليس مجرد مسلسل كوميدي فقط يثير ضحك المشاهدين، لكنه يحمل قضية مهمة أيضًا، أراد صناع العمل توصيلها للمسئولين في قطاع الصحة، وهو إرسال أطباء التكليف لقرى نائية، وجعلهم المسئولين الرئيسيين عن أرواح وصحة أهلها.

وقال عصام عمر بطل مسلسل بالطو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على شاشة الحياة": "حسينا إننا عايزين نعمل حاجة تتكلم عن أطباء بيتخرجوا وشايلين مسؤولية كبيرة، كأنهم في الجيش وبيحاربوا حاجات أقوى منهم".

عصام عمر: أطباء التكليف يتحملون مسؤولية إدارية لا يعرفون عنها شيئًا

وكشف "عصام" تفاصيل دوره في المسلسل، قائلًا: "قدمت دور طبيب تكليف كان لديه عذر يجعله ينتقل لمكان قريب من أهله، لكنه تفاجأ بوفاة الطبيب البشري الوحيد في الوحدة الصحية، والقانون يقول أقدم طبيب بشري لازم يدير الوحدة، وكان هو الطبيب البشري الوحيد، فوجد نفسه مسؤولًا عن صحة أهل القرية، ومسؤول عن جانب إداري لا يفقه عنه شئ". 

وقال الطبيب أحمد عاطف فياض، مؤلف مسلسل بالطو، إنه عندما ألف كتاب بالطو وفانلة وتاب، عام  2016، لم يتوقع أن يتحول لعمل درامي، لكن بعد إشادة القراء به وتشجيعه، قرر دراسة سيناريو، من 4 سنوات، تمهيدًا لخطوة تحويله لسيناريو.

وأردف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم": "شركة WATCH IT تحمست للكتاب، وهو تجربة شخصية، مجموعة مواقف في وحدات صحية مختلفة، لكن في السيناريو جمعت المواقف في قرية واحدة، ومنحناها اسم وهمي هو كفر "طرشوخ الليف"، المسلسل يضيف خطوط درامية على الرواية الأصلية، لكن أغلب المواقف لها أساس من الواقع".

وأشاد "فياض"، ببطل المسلسل، قائلًا: "لقيت عصام مذاكر طب قبل ما أحضر عشان الدور، رحت اللوكيشن عشان أقول له عن مهارات طبية مطلوبة لقيته عارفها، ومتعبنيش".

 

وأرجع "فياض" نجاح المسلسل، للتناغم بين صناعه، قائلًا: "المخرج عمر المهندس، من أول قاعدة وثقت فيه، نفس التفكير، وقررنا إن الكوميديا متكونش نتيجة إيفيهات، أتوقع يكون من أعظم المخرجين في مصر".

من ناحيته، قال عمر المهندس، مخرج مسلسل بالطو: "العمل تجربة مهمة لنا كلنا، عمل صدى جيد في أول عرض له، الفكرة بدأت من الرواية طورناها، وعاطف كان دمه خفيف".

وأردف: "أتمنى باقي الحلقات تعجبكم، مبسوط برد الفعل".

 أعرب عصام عمر عن سعادته بالدور، ووصفه بـ"الخطوة الكبيرة في حياته؛ لأنهم قدروا يقدموا موضوع حقيقي للجمهور".

موعد الحلقتين 7 و8 من مسلسل بالطو

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية، ويعرض حلقتين على منصة WATCH IT كل يوم أربعاء. 

بالطو موعد عرض الحلفة 7 من بالطو بالطو الحلقة 7 بالطو الحلقة 8 أبطال مسلسل بالطو أحمد عاطف فياض

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