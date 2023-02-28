أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023 والذي تنافس فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ 16 مسلسل جديد لكبار نجوم الفن من مصر والوطن العربي.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنوع في مسلسلات دراما شهر رمضان المقبل 2023 بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والتاريخية والتي ستعرض عبر قنواتها الفضائية على مدار أيام شهر رمضان بجانب عرضها عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ويرصد الدستور في التقرير التالي خريطة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان 2023.

أسماء مسلسلات "المتحدة" لدراما رمضان 2023

الكتيبة 101

مسلسل “الكتيبة 101” يبرز بطولات رجال الشرطة والجيش المصري في حربهم ضد الارهاب والتكفريين، حيث يرصد المسلسل قصة بطولات الجيش المصري بالعريش عندما تصدت الكتيبة 101 لهجمة ارهابية منظمة حيث استطاع الجيش المصري التصدي لها، وإحباطها.

ويشارك في بطولة مسلس "الكتيبة 101" الذي يخرجه محمد سلامة عدد كبير من النجوم وهم كل من النجمان آسر ياسين وعمرو يوسف، وفتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان في إطار اجتماعى شعبى ويظهر محمد رمضان خلال الأحداث بشخصية تدعى “جعفر” ويمتلك مجموعة شركات تسمى بـ"العمدة جروب" ويظهر رمضان في أحداث المسلسل متزوجًا من الفنانات مى كساب، منة فضالى، إيمان العاصى، ثم الفنانة زينة.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل “جعفر العمدة” بشكل حصري عبر مجموعة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب النجم محمد رمضان كل من زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

سره الباتع

ويعد مسلسل سره الباتع أحد الأعمال التاريخية التي ستعرض في شهر رمضان المقبل ويضم أكثر من 60 نجم ونجمة من مصر والوطن العربي، والذي تدور احداثه فى الريف المصري خلال فترة الحملة الفرنسية، ويحكى عن فترة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ويقدم رؤية درامية نصفها تاريخى ونصفها عصرى، إذ تدور أحداثها بين زمنين، الأول حالى يبحث خلاله البطل عن سر ولغز، والثانى تاريخى يصور فترة الحملة الفرنسية، مقدمًا مقاربة بين العصرين للوصول إلى معنى واحد.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل “سره الباتع” عبر قنوات ON الفضائية وقنوات الحياة الفضائية، وهو من إخراج خالد يوسف.

مذكرات زوج

مسلسل “مذكرات زوج” مكون من 15 حلقة ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، ويناقش العمل واقع الحياة الزوجية والخلافات التى تنشأ بين الأزواج بشكل كوميدى غير معتاد عن طريق 3 أجيال مختلفة.

من المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل “مذكرات زوج” عبر قنوات CBC الفضائية حصريا.

ويشارك في بطولة مسلسل “مذكرات زوج” كل من النجم طارق لطفي، والنجم خالد الصاوى، والفنانة عائشة بن أحمد، نور خالد النبوى، سما إبراهيم، نهى عابدين، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادى.

الكبير أوي 7

ويواصل النجم أحمد مكي تقديم سلسلة مسلسله الشهير “الكبير أوي” ويعرض هذا العام الجزء السابع من المسلسل والذي تدور أحداثه بعد مرور عام كامل من زواج “الكبير” من “مربوحة” وتعرضهما للعديد من المشكلات.

من المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى عبرشبكة قنوات ON بشكل حصري إضافة لعرضه على منصة watch it.

سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل “سوق الكانتو” للنجم أمير كرارة في حقبة زمنية قديمة لعام 1920 حول شاب يعمل في سوق البالة، لكن تنشأ بينه وتجار السوق مشاجرة كبيرة، تتسبب في تعرضه لإصابات بالغة وينقل إثرها إلى المستشفى، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية ولكن بشكل مختلف.

ويشارك في بطولة مسلسل “سوق الكانتو” بجانب أمير كرارة كل من النجمة مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، إسلام حافظ، مها نصار، وعدد كبير من الفنانين من بينهم عبدالعزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل سوق الكانتو عبر مجموعة قنوات DMC الفضائية بشكل حصري بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

1000 حمد الله ع السلامة

ويشارك في بطولة مسلسل" 1000 حمد الله على السلامة " كل من من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي، والفنانة سما إبراهيم والعمل من اخراج عمرو صلاح ومن تأليف محمد ذو الفقار.

من المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل 1000 حمد الله على السلامة حصريا عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل “حضرة العمدة” حول احدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل حضرة العمدة عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية بشكل حصري بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

ويشارك في بطولة مسلسل “حضرة العمدة” عدد كبير من النجوم منهم روبي، وسميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، شيرى أشرف، أشرف طلبة، حسام داغر، أحمد أبو زيد، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مسلسل تحت الوصاية

ويقدم المسلسل رسالة هي "تمكين المرأة" في رسالة تأكيدية على أهمية دور المرأة وتمكينها في جميع أنشطة المجتمع، من خلال المعالجة الدرامية للعمل الذي يقدم نموذجا لسيدة تتخلى عن أنوثتها وتمتهن مهنة الصيد لتخوض مغامرة بدخولها في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها في المجتمع بعد وفاة زوجها وعائلها الوحيد بداية من معانتها في أروقة المجلس الحسبي سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها القصر والإنفاق عليهما، ومعانتها كامرأة وراء الرزق في عملها في عالم ذكوري تطاله قدم امرأة.

المسلسل يشارك في بطولته عدد من النجوم مع منى زكي منهم دياب وسامي مغاوري ونسرين أمين والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل تحت الوصاية عبر مجموعة قنوات بشكل حصري عبر قنوات DMC.

مسلسل الصفارة

مسلسل “الصفارة” مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي كوميدي، فكرة المسلسل مأخوذة عن رواية (Sound Of Thunder)، 1952، حيث ذكر «تأثير الفراشة» لأول مرة.

مسلسل “الصفارة” يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد أمين مع كل من حاتم صلاح، طه دسوقي، آيه سماحة والفنانة القديرة إنعام سالوسة ومن إخراج علاء اسماعيل.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل الصفارة عبر مجموعة قنوات بشكل عبر قنوات DMC.

علاقة مشروعة

ويناقش مسلسل “علاقة مشروعة” فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي علي الأسرة والأبناء والعنف ضد المرأة، ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل علاقة مشروعة عبر مجموعة قنوات بشكل عبر قنوات ON الفضائية.

ويشارك في مسلسل “علاقة مشروعة” النجم ياسر جلال وخالد الصاوي ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

ضرب نار

وتدور أحداث مسلسل “ضرب نار” في اطار اجتماعي ورومانسية شعبية ويحكي قصة شاب رغم صخب المدينة حريص علي جذوره الصعيدية تأخذه الحياة في رحلة يحقق فيها أحلامه وتشاركة الحلم والرحلة فتاة من نفس الجذور، وهو تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل “ ضرب نار ” خلال شهر رمضان المقبل عبر شبكة قنوات ON بشكل حصرى.

ويشارك في بطولة مسلسل "ضرب نار" كل من ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدى، دنيا المصري، هدى الأتربي، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.

رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل “رسالة الإمام” على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتا مذهبيا، وضغوطا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل “رسالة الإمام” خلال شهر رمضان المقبل عبر شبكة قنوات الحياة الفضائية.

ويشارك في بطولة مسلسل "الإمام الشافعي" كل من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

جت سليمة



مسلسل "جت سليمة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم ويتضمن 15 حلقة فقط، ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل جت سليمة عبر مجموعة قنوات بشكل حصري عبر قنوات CBC.

المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.

عملة نادرة

وتدور أحداث مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم حول “نادرة” وهي سيدة صعيدية تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث وتحارب من أجل الحصول على حقوقها.

ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل عملة نادرة عبر مجموعة قنوات بشكل حصري عبر قنوات cbc.

ويشارك في بطولة مسلسل "عملة نادرة" كل من النجمة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



جميلة

وتدور أحداث مسلسل “جميلة” للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، ومن المقرر أن تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل جميلة عبر مجموعة قنوات بشكل حصري عبر قنوات الحياة.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" كل من النجمة ريهام حجاج، والنجمة عبير صبري، وسوسن بدر، يسرا اللوزي وعبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.