الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

دعم لسوناك... تفاؤل باتفاق ترتيبات التجارة مع ايرلندا الشمالية

ريشي سوناك
ريشي سوناك

اعتبرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن هناك حالة من التفاؤل مع توقيع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول ترتيبات التجارة وبروتوكول ايرلندا الشمالية.

الاتفاق بين سوناك والاتحاد الأوروبي 

وقالا صحيفة الاندبندنت البريطانية: “لقد توصل ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاق تاريخي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما عزز ما قد يكون أهم قرار اتخذه وقته كرئيس للوزراء”.

وأشاد سوناك بما قال إنه "بداية فصل جديد في علاقتنا" مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا بينما قفز الجنيه الإسترليني مع ترحيب الأسواق بهذه الخطوة وسط آمال في تخفيف حدة التوترات في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي في وندسور ، قال رئيس الوزراء :"إن الصفقة كانت "نقطة تحول" لشعب  ايرلندا الشمالية لأن صفقته ستزيل "أي  مشاكل حدودية  في البحر الأيرلندي".

وقالت الصحيفة: “تم تصميم الاتفاق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية لحل المشاكل في ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي، وفي محاولة لتجنب الحدود الصعبة في أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظلت آيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي”.

ترحيب بالاتفاق 

وقال بعض النقابيون للصحيفة، إنه من المتوقع أن تخفف الترتيبات الجديدة بعض التوترات بما في ذلك عن طريق الحد من عمليات التفتيش على السفر الجيد إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.

وقالت الانبدنت: “يأمل سوناك الآن أن تفوز صفقته الجديدة بدعم الحزب الاتحادي الديمقراطي، أكبر حزب نقابي في إيرلندا الشمالية، ويقنعهم بالعودة إلى تقاسم السلطة في الحكومة هناك، والتي تم تعليقها حاليًا”.

ومن جانبه قال وزير الحكومة السابق ديفيد ديفيس للصحيفة: إن الصفقة بأنها "إنجاز هائل" ، قائلاً إنه مقتنع بأنه سيكون هناك "انخفاض كبير" في سلطة القضاة الأوروبيين و "فحص ديمقراطي" على قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تنطبق على أيرلندا الشمالية. .

ونفى الحزب الاتحادي الديمقراطي تقريرًا في صحيفة "آيرش نيوز" يفيد بأن الحزب سيدعم الصفقة،  وقالت الصحيفة ، نقلاً عن مصدر مطلع  داخل  الحزب ، إن حفل عشاء في لندن "بدأ" مع أنصاره الليلة لشرح الأساس المنطقي لدعم السيد سوناك.

الإندبندنت ريشي سوناك سوناك الاتحاد الأوروبي اتفاق ترتيبات التجارة ايرلندا الشمالية سوناك والاتحاد الأوروبي

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وائل لطفي

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