الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة فى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يرصد موقع الدستور الإلكتروني حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت أن هناك طقسا باردا في الساعات الأولى من الصباح ودافئا نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء.


حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 5 درجات مئوية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع الجاري بفعل المنخفض الجوي القادم من شبة الجزيرة العربية السعودية، وذلك وفقا لبيان حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات.

وأوضح خبراء الهيئة أن هناك ارتفاعا في حركة أمواج البحر المتوسط، حيث ارتفع الموج من 1.5 إلى 2 متر مع وجود رياح سطحية جنوبية شرقية، فيما تكون حركة الأمواج في البحر الأحمر مرتفعة من متر إلى 1.5 متر مع وجود رياح سطحية شمالية غربية.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وأكدت خرائط الطقس وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق أقصى غرب البلاد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 25 درجة و الصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 25 درجة و الصغرى 14 درجة مئوية.

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سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بمحلات الصاغة

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 28 درجة و الصغرى 17 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 28 درجة و الصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 29 درجة و الصغرى 10 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 30 درجة و الصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 30 درجة و الصغرى 12 درجة مئوية.

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