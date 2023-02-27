الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الدولار اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يتابع سعر الدولار اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية الملايين من المواطنين وذلك لكون العملة الأمريكية هى العملة الدولية التي تستخدم في التعاملات التجارية بين الدول ويؤثر أسعار صرف العملات المالية الأجنبية في البنوك المصرية على السلع الغذائية في الأسواق المصرية للمستهلكين.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية

استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر الماضي وإليكم الأسعار بالتفصيل في البنوك.

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.56 جنيه في عمليات الشراء و30.66 جنيه في عمليات البيع.


بلغت قيمة الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.48 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع.


وصل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى نحو 30.48 جنيه للشراء و30.58 جنيه للبيع.

 

قدر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بنحو 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

يتداول عملات البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.
 

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.63 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.


في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.58 جنيه للشراء و30.68 جنيه للبيع.

 

في بنك الاسكان والتعمير وصل سعر تداول العملة الأمريكية نحو 30.53 جنيه للشراء و30.63 جنيه للبيع.


في بنك قطر الوطني الاهلي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.58 جنيه في الشراء و30.68 جنيه في البيع.

في بنك الأهلي المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.58 جنيه في الشراء و30.68 جنيه في البيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-2-2023 خلال التعاملات المسائية

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اتحاد الصناعات: انخفاض كبير فى أسعار السكر قبل رمضان

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي نحو 30.58 جنيه في الشراء و30.68 جنيه في البيع.


في بنك دبي الوطني وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.58 جنيه في الشراء و30.68 جنيه في البيع.

 

في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.58 جنيه في الشراء و30.68 جنيه في البيع.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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