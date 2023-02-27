نقيب المأذونين يطالب باستثناء 3 حالات زواج من شرط الشهادات الصحية

طالب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، وزارة الصحة باستثناء 3 حالات زواج من شرط الحصول على الشهادات الصحية الجديدة لإتمام الزواج.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك عدة حالات لا تحتاج للشهادات الصحية، منها المتصادقون على الزواج، وهو توثيق الزواج العرفي، مردفا: "زواج قائم بالفعل ويحتاج فقط للتوثيق، ولا تلزمه شهادة صحية، لأن الزوجية قائمة بالفعل، وقد يكون الإنجاب ويحتاجون التوثيق لاستصدار شهادات ميلاد للمولود".

ولفت إلى أن الحالة الثانية إذا طلقت الزوجة، وأراد زوجها ردها، لا تحتاج لشهادة طبية، لأن العلاقة الزوجية كانت قائمة أيضًا.

ونوه إلى حالة ثالثة وهى الزواج بالتوكيل للزوج المقيم خارج مصر وأرسل توكيلا ليتم عقد الزواج وتسافر العروس إليه، مردفا: "المقيمون بالخارج ليس لديهم أماكن لإجراء التحاليل، من أرسل لوالده توكيلا لإتمام الزواج، يجب أن يستثنى لحين وجود أماكن للتحاليل".

وختم: "محتاجين استثناء من وزارة الصحة وخطابا موجها منها إلى وزارة العدل، لإتمام هذا النوع من العقود".