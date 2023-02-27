نقيب المأذونين يزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج بشأن الشهادات الصحية

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن أن الشهادات التي سبق إصدارها من الوحدات الصحية حتى تاريخ 25 فبراير 2023، سارية لمدة 6 أشهر ويجوز للمأذون إتمام الزواج بها.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الصحة، أرسلت كتابا لوزارة العدل، لتخطرها بالعمل بالشهادات الصادرة قبل 25 فبراير، واستجابت الأخيرة وأخطرت محاكم الجمهورية بذلك.

كانت وزارة العدل أعلنت أن الشهادات الطبية القديمة نهاية العمل بها 25 فبراير، وابتداءً من 26 فبراير يعمل بالشهادات الجديدة، وأصدرت كتابا دوريا للمحاكم والنيابات وأنه يحظر على المأذون إصدار شهادات زواج، بالشهادة الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الفحص الطبي يجب أن يكون قبل توثيق الزواج بأسبوعين، لأن الشهادة تصدر خلال 14 يومًا.