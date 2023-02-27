إيمان حلمى: «سلامة الغذاء» تضع قواعدها الفنية طبقًا للمواصفات القياسية

شاركت الدكتورة إيمان حلمي، القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات قمة الصناعات الغذائية في دورتها الأولى.

وقالت الدكتورة إيمان حلمي، إنه جرى تغيير استراتيجية الهيئة كمنظومة رقابية، وخلال التفتيش على المصانع باعتبارها منشأة غذائية، يجري ذلك بنموذج معين، وتكون الزيارة معلنة، وتلتقي اللجنة مع مسئولي المصنع، ويتم المرور على جميع مراحل سلاسل التصنيع، وجرى تغيير نموذج التصنيع ليتناسب مع المصانع المختلفة، لجذب المستثمرين.

وأضافت أن الرقمنة ملف مهم وبدأت الهيئة العمل به في عدد من المبادرات والتي شملت تحديثا للموقع الإلكتروني لتسجيل أصحاب المنشآت وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى تحديث آلية الواردات الغذائية لتضم أنظمة رقابية متعددة، ونعمل حاليا على الرقابة على الحدود وما بعد الحدود، والرقابة على الواردات، من حيث جودة المنتج وبلد المنشأ.

وعن المواصفات القياسية، قالت إن الهيئة تضع القواعد الفنية الملزمة طبقًا للمعايير الدولية، والمواصفات المصرية ملزمة لحين صدور قواعد فنية ذات صلة في بعض القواعد الأفقية.