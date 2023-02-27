الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إيمان حلمى: «سلامة الغذاء» تضع قواعدها الفنية طبقًا للمواصفات القياسية

صادرات
صادرات

شاركت الدكتورة إيمان حلمي، القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات قمة الصناعات الغذائية في دورتها الأولى.

وقالت الدكتورة إيمان حلمي، إنه جرى تغيير استراتيجية الهيئة كمنظومة رقابية، وخلال التفتيش على المصانع باعتبارها منشأة غذائية، يجري ذلك بنموذج معين، وتكون الزيارة معلنة، وتلتقي اللجنة مع مسئولي المصنع، ويتم المرور على جميع مراحل سلاسل التصنيع، وجرى تغيير نموذج التصنيع ليتناسب مع المصانع المختلفة، لجذب المستثمرين.

وأضافت أن الرقمنة ملف مهم وبدأت الهيئة العمل به في عدد من المبادرات والتي شملت تحديثا للموقع الإلكتروني لتسجيل أصحاب المنشآت وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى تحديث آلية الواردات الغذائية لتضم أنظمة رقابية متعددة، ونعمل حاليا على الرقابة على الحدود وما بعد الحدود، والرقابة على الواردات، من حيث جودة المنتج وبلد المنشأ.

وعن المواصفات القياسية، قالت إن الهيئة تضع القواعد الفنية الملزمة طبقًا للمعايير الدولية، والمواصفات المصرية ملزمة لحين صدور قواعد فنية ذات صلة في بعض القواعد الأفقية.

استراتيجة اقتصادية الاقتصادي الإدارة المركزية البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

نقيب المأذونين يزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج بشأن الشهادات الصحية

سامح شكرى: مباحثاتى فى سوريا لم تخل من الحديث عن العلاقات الثنائية

«المركزي العراقي»: نسعى لإحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا المالية

إيمان حلمى: «سلامة الغذاء» تضع قواعدها الفنية طبقًا للمواصفات القياسية

محافظ الدقهلية: الكشف علي 933 مواطن ضمن مبادرة مرضي ضمور العضلات

جامعة الفيوم تُطلق قافلة طبية للكشف على أهالي قرى مركز سنورس (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي