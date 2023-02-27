أشرف عقبة: مصر أصبح لديها قطاع دوائي متميز

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام أمراض الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بتطوير القطاع الطبي بالكامل من خلال المبادرات الصحية التي يتم الإعلان بين الحين والآخر مثل مبادرة 100مليون صحة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحملة فيروس سي.

حملات مصرية صحية

وأكد الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" مع الإعلامية آيه عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تبحث عن تمويل دائم للتحديات التي تعيق القطاع الطبي مثل تحدي التعداد السكاني المرتفع، والذي يؤدي إلى ضعف في الخدمة الصحية المقدمة لهم.

تميز القطاع الطبي المصري

وأضاف في حديثه، أنه يوجد الكثير من الأماكن التي أصبحت متميزة بصورة كبيرة في القطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطن مثل ساحل البحر الأحمر، ومنطقة الوادي الجديد، ومنطقة حلوان، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تمتلك الآن عدد كبير من الخبراء المتميزين في القطاع الطبي.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها قطاع دوائي متميز، ولهذا أصبحت مؤهلة لأن تكون من الدول التي يوجد بها السياحة العلاجية خاصة في ظل انخفاض أسعار الخدمة الصحية مقارنة بالدول المجاورة.