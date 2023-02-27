محافظ الفيوم: انعقاد مهرجان تونس للحرف اليدوية يومي 16 و17 مارس

أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، انعقاد فعاليات مهرجان تونس لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، يومي 16 و17 مارس المقبل، بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2020، بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين مع مسئولي الجهات المشاركة بالمهرجان بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عماد.

وتناول الاجتماع عرضاً لعددٍ من الأفكار المقترحة من مسئولي الجهات المشاركة، حول طريقة التجهيز والترتيبات بالتنسيق بين كافة الجهات، واستعراض برنامج المهرجان الذي يستهدف مشاركة عدد من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية بالمعرض والباكيات التي ستوفرها المحافظة، إضافة لعمل نحت ورسومات تحافظ على هوية القرية، وأعمال الجريد والسعف والخوص ومشغولات النسيج اليدوي من البيئة المحيطة، بجانب زيارة لمتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وفقرات للفلكلور الشعبي.

وقال محافظ الفيوم، إن قرية تونس تتميز بموقعها الفريد على ساحل بحيرة قارون، لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية، له دور كبير في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم.

وكشف الأنصاري أنه سيتم دعوة محافظات الجيزة والوادي الجديد وأسوان ومطروح والواحات، للمشاركة في فعاليات المهرجان، كما سيتم تنظيم مجموعة من الرحلات لطلاب جامعة الفيوم، والمدارس، والمتميزين بكافة الجهات، لزيارة المحميات والمناطق السياحية والأثرية والبيئية بالمحافظة، كما سيتم عمل مسابقة لاختيار أفضل عارض وتكريمه في اليوم الختامي.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي هيئة تنشيط السياحة والعلاقات العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بالمهرجان، وكذا عقد اجتماع مع ممثلي جمعية الخزافين بقرية تونس ومؤسسة حراس تونس، للإعداد والترتيب الجيد لخروج المهرجان بالشكل اللائق.