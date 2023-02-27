الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ الفيوم: انعقاد مهرجان تونس للحرف اليدوية يومي 16 و17 مارس

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، انعقاد فعاليات مهرجان تونس لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، يومي 16 و17 مارس المقبل، بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2020، بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الاثنين مع مسئولي الجهات المشاركة بالمهرجان بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عماد.

وتناول الاجتماع عرضاً لعددٍ من الأفكار المقترحة من مسئولي الجهات المشاركة، حول طريقة التجهيز والترتيبات بالتنسيق بين كافة الجهات، واستعراض برنامج المهرجان الذي يستهدف مشاركة عدد من العارضين بمشغولاتهم الخزفية والفخارية واليدوية بالمعرض والباكيات التي ستوفرها المحافظة، إضافة لعمل نحت ورسومات تحافظ على هوية القرية، وأعمال الجريد والسعف والخوص ومشغولات النسيج اليدوي من البيئة المحيطة، بجانب زيارة لمتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وفقرات للفلكلور الشعبي.

وقال محافظ الفيوم، إن قرية تونس تتميز بموقعها الفريد على ساحل بحيرة قارون، لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية، له دور كبير في تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم.

وكشف الأنصاري أنه سيتم دعوة محافظات الجيزة والوادي الجديد وأسوان ومطروح والواحات، للمشاركة في فعاليات المهرجان، كما سيتم تنظيم مجموعة من الرحلات لطلاب جامعة الفيوم، والمدارس، والمتميزين بكافة الجهات، لزيارة المحميات والمناطق السياحية والأثرية والبيئية بالمحافظة، كما سيتم عمل مسابقة لاختيار أفضل عارض وتكريمه في اليوم الختامي.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي هيئة تنشيط السياحة والعلاقات العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بالمهرجان، وكذا عقد اجتماع مع ممثلي جمعية الخزافين بقرية تونس ومؤسسة حراس تونس، للإعداد والترتيب الجيد لخروج المهرجان بالشكل اللائق.

محافظ الفيوم فعاليات مهرجان تونس أعمال الخزف الحرف اليدوية الجهات المشاركة برنامج المهرجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

«جنايات قنا» تعاقب عامل بالإعدام شنقًا وآخر بالسجن 15 سنة

إحالة أوراق عاطل قتل مواطنًا بسبب خلافات مالية فى القليوبية للمفتى

«التجارة والصناعة»: لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر

براءة مهندسين في «الإسكان» من الإضرار بالمال العام

الملا: الاستثمار فى العقول قاعدة للانطلاق نحو أفق جديدة من الإبداع

وزير البترول: تخصيص أحد مشروعات التنمية المجتمعية صدقة على روح شريف إسماعيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي