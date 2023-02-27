مهــارة وفن الإقنـــاع

سنستعرض في هذا المقال التفسير العلمي للاقناع ثم :

التطبيقات العمليه التي يمكن ان نمارسها اليوم:

أولا: تفسير علمي مبسط لمهاره وفن الاقناع.. مفهـــوم الإقـــنـاع: الاقناع هو عمليتين وليس عمليه(مهمه) واحده

الاولي: الاقناع وذلك من جانب القائم بمبادره الحوار والحديث والثانيه: الاقتناع من جانب الشخص المستهدف.

وبالتالي : هو عملية تطويع وتشكيل آراء الآخرين نحو رأي مستهدف فالامر يحتاج ليس الى مهارة المسئول عن الاقناع فقط و لكن ايضا الى خلق الاستعداد لدى المستهدف

وذلك باستثارة الدافع الداخلي للمستهدف نحو حدوث التغيير المرجو فالمطلوب أن يكون الإقناع من الداخل

الاستراتيجيات المختلفة للاقناع: الإقناع من أكثر الفنون الراقية المُستخدمة للتواصل مع الآخرين، والذي يستخدمه طرف لتغير رأي ووجهة نظر الطرف الآخر في موضوع معين وذلك من خلال واحد او اكثر من الاساليب التاليه:

1--الترتيب المنطقي لأفكار الرسا له حتي تكون واضحه بلا غموض مع عرض وتحليل الآراء المتباينة للموضوع

2-البدء بالاحتياجات و الاتجاهات التي لدي المتلقي باستخدام العاطفة او المنطق احيانا

اهم الاساليب المستخدمه في الاقناع (كيفيه نقل قناعاتك للاخرين؟) : وذلك ايضا من خلال استخدام اسلوب واحد او اكثر من الاساليب التاليه:

1-استخدام مقدمة منطقية علمية لايضاح الحقائق والابتعاد عن الجدل العقيم: وذلك باستخدام الأسلوب المتحضر في التحدث ( بديلا عن العناد واستخدام الصوت المرتفع الذي يؤدي إلى الخصام بين الطرفين).

2- استخدام المُتحدث لغه المصداقية والابتعاد عن إلقاء الأوامر وإعطاء الطرف الأخر القدرة على القبول او الرفض. مما يجعل الاقناع متاحا وسهلا

3-استخدام لغة الجسد كاستخدام اليدين والتواصل البصري وذلك بالنظر في عيون الطرف الآخر فيكون المُتحدث أكثر تأثيراً أثناء طرح فكرته

4-ابرازالفكرة المطروحة في افضل الصور ويفضل: أسلوب المناقشة وذلك بإعطاء فرصة للآخرين في التحدث بوضوح عن رأيهم الشخصي فعاده :طرح السؤال على المستمع يجعله في حاله استعداد لتلقي الاجابه.

مايجب استخدامه في الاقناع

1- ابدأ أولاً بالحديث معه عن أشياء تهمه أو حديث الساعة وتجنب مؤقتا الحديث في المشكلة الأساسية...... حينئذ يستطيع أن يسمعك حينما تكلمه في مشكلته.

2- بناء علاقة وجدانية (اهتمام بالشخص اكثر من الموضوع او اكثر من البرنامج) بمخاطبه دوافعه الداخلية

3- المفاتحة في المشكلة بعد بناء الثقة

4- استخدم اسلوب المواجهة: لكن بهدوء مع عدم الدخول في نقاش طويل غير مجدي

علي انه لكي يتم الاقناع الجيد والسليم يجب تماما تجنب:

الوصم: هوعاده متفشيه فينا في الشرق بان نطلق اوصاف علي الناس مثل : فلان شريراو بخيل او عنيد.. الخ ونستبعدهم بذلك من حساباتنا تماما .

ثانيا : التطبيقات العمليه التي يمكن ان نمارسها اليوم

باننا في الحياه العامه ومقابله الكثيرين في اعمالنا ومسئولياتنا الاجتماعيه لابد ان نقترب بحق الي احتياجهم ونمارس الاقناع لنخلق فيهم اقتناع حقيقي ثابت بترك ماهم فيه من حياه او سلوك لذا سنستعرض مايجب ان عمله:

كيفية التعامل مع الإنسان المستريح بوضعه (لماهوفيه) ؟

1- إبراز الفروق وذلك من خلال المقارنات بين:

وضع الإنسان الحالي ووضعه قبل المشكلة واستخدام أمثلة من الحياة لتشجيعه على ترك الطريق الخاطئ بل مدحه في أشياء موجودة فيه.

2 لنعلم اننا لن نستطع ان نغير اي احد لكننا نقدم روشته علاجيه للشخص وقد تكون مقنعه له او لا

3.- الانصات المتمعن واستخلاص كلمات لمديح الشخص المقصود وايضا التشجيع والتدعيم و هذايعطي إحساسا بأنك قد سمعته جيداً.واستخدام اسلوب الاسئلة المفتوحه( لا أن تكون إجاباتها نعم أو لا) مع إعادة بعض الجمل بطريقة مبسطة لإعطاء الثقة له بأنك تنصت له جيداً..

مواجهه مقاومه الاقناع: كيفيه اكتشا ف القائم بالاقناع لهذه المقاومة ؟

يمكن ان يكتشف ذلك اذا استخدم الشخص المستهدف هذه الاساليب:

1- تحويل مسار الحديث ومقاطعة الكلام 2- التركيز على المشاكل وليس على حلها

3- المجادلة والكذب او استخدام حيل دفاعية 4-التجاهل وعدم الانتباه

كيفية التغلب على المقاومة ؟

1- تغيير بؤرة الحديث – الرجوع إلى الموضوع.

2- ذكر المساوئ والمحاسن للمشكلة مع الموازنة بينهما

3- التأكيد على قدرة الشخص المستهدف على اتخاذ قرار يؤثر في حياته لصالحه ...حينئذ يستطيع أن ينبع القرار من داخله بتصحيح المسار والعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح ...

اخيرا...

ان القدره علي الاقناع مهاره علميه وعمليه

يمكن اكتسابها والتحلي بها و كل ذلك ممكن بالتدريب والقراءه والاستعداد الجيد.