«حسني»: مصر جاهزة لاستضافة البطولة الإفريقية التاسعة للأطباق المروحية

أكد حازم حسنى رئيس الاتحاد الأفريقي والمصرى للرماية على أن أروقة الاتحاد المصرى عبارة عن خلية نحل لا تهدأ نظرا لثقة الاتحاد الدولى والأفريقى والعربى فى قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات الدولية العالمية والأفريقية والعربية من خلال دعم الدولة المصرية من خلال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأشار إلى أنه يكثف حالياً مسؤلو الاتحاد المصري استعدادهم لاستضافة ثلاث مسابقات مجمعة هى ( كأس رئيس الاتحاد - والجائزة الكبرى - و بطولة أفريقيا التاسعة ) وذلك خلال الفترة من 2مارس وحتى 5من نفس الشهر.

حيث من المقرر أن يقام فى اليوم الأول 2 مارس مسابقة كأس الرئيس، وفى اليوم الثاني 3 مارس مسابقة الجائز الكبري، وفى اليوم الرابع والخامس 4، 5 مارس تقام منافسات بطولة أفريقيا التاسعة للأطباق المروحية.

وأكد حسنى على مشاركة أكثر من 250 رام ورامية فى تلك البطولت الكبرى من 8 دول هى ( انجلترا، ايطاليا، السعودية، الامارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف ).

ولقد عبر حازم حسنى عن سعادته بنجاح مصر فى استضافة منافسات البطولة العربية وأيضا بطولة كأس العالم ( بندقية - مسدس ) وذلك من خلال إشادة كافة الوفود المشاركة والذى كان من بينهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية الذى حرصا على التواجد وافتتاح البطولة.

ولقد أعربا الثنائي الدولى عن مدى سعادتهم بحفاوة الاستقبال الى جانب الثقة الكبيرة لديهم فى إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية لمصر من خلال قدراتها الضخمة في استضافة كافة الفاعليات الرياضية الدولية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.