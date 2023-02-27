المدارس المصرية اليابانية بالغردقة تستقبل طلاب جامعة توكاي اليابانية

استقبلت المدارس المصرية اليابانية بالغردقة، اليوم الاثنين، وفدا طلابيا من جامعة توكاي اليابانية، يضم 13 طالب وطالبة من طلاب الجامعة اليابانية، ويترأس الوفد دكتور المؤمن عبد الله أستاذ اللغويات بكلية العلاقات الدولية بالجامعة.

وتفقد الوفد المدارس والأنشطة داخل المدارس وقام بمشاركة الطلاب فى الألعاب المختلفة والفصول وأنشطة التوكاتسو، وأشاد الوفد بالمدارس اليابانية بالغردقة حيث لقيت استحسان الطلاب خلال تفقد الاقسام والفصول بالمدارس.

وأشاد رئيس الوفد بالمدارس المصرية اليابانية بالغردقة، مشيرا إلى أنه اختار مدارس الغردقة لما سمعه عن المدارس من تنظيم والتزام بتطبيق نموذج المدارس اليابانية بمصر.

من جانبها قالت الدكتورة كريمة شاهين مدير المدارس المصرية اليابانية بالغردقة، أن الوفد زار المدارس وتفقد الفصول والأقسام وأنشطة التوكاتسو بالمدارس، مشيرةً إلى ان الزيارة تشمل شقا تعليميا وشقا ترفيهيا حيث يقوم الوفد بزيارة المعالم السياحية بالغردقة.

وكان فى استقبال الوفد مصطفى عبده وكيل مديرية التعليم بالبحر الأحمر، وفايزة أحمد مدير التعليم العام بالمديرية ومدرسي المدارس المصرية اليابانية بالغردقة.