الرئيس العراقي يبحث التعاون المشترك مع وفد من منظمة الطيران المدني الدولي

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم ، ضرورة الارتقاء بعمل الطيران العراقي وتحقق المعايير الدولية.

وذكر بيان لرئاسة العراقية، أن عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) برئاسة الأمين العام للمنظمة خوان كارلوس سالازار، وبحضور رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي.

وأكد الرئيس العراقي، وفقاً للبيان ضرورة توطيد علاقات التعاون القائمة بين منظمة الطيران المدني الدولي وسلطة الطيران المدني العراقي وبما يصب في الارتقاء بعمل الطيران العراقي ويحقق المعايير الدولية في عمل المطارات وتسهيل الإجراءات المُقدمة للمسافرين العراقيين والوافدين إلى العراق، وضمان سير حركة النقل الجوي.

وأوضح "رشيد"، أن العراق من أوائل الدول الرائدة في الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، مشيرا إلى "أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل حسم المشاكل القائمة مع السرعة في الإنجاز وعدم التأخير لتحقيق المعايير العالمية في السلامة، مؤكدا أنه سيتم توفير الدعم المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، أعرب خوان كارلوس سالازار، عن سعادته والوفد المرافق له لزيارة العراق والعاصمة بغداد، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل جنباً إلى جنب مع سلطة الطيران المدني العراقي على حل المشاكل العالقة للوصول إلى المواصفات العالمية.

وأكد تطلّع منظمة الطيران المدني الدولي إلى المزيد من التعاون مع سلطة الطيران المدني العراقي، وبما يسهم في تطوير عمل المطارات العراقية وضمان أفضل المعايير الدولية المعُتمدة في الطيران الجوي.

من جهته، أشار رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي، إلى "مواصلة العمل الدؤوب من أجل تطبيق المعايير الدولية في جميع المطارات العراقية دون تهاون"، لافتاً إلى أن "نتائج اللقاءات مع منظمة الطيران إيجابية ومُرضية.