بعد افتتاح أهلا رمضان أكتوبر الجديدة.. مواطنون:« المعرض خلق تنافس بين التجار»

برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة "زهراء أكتوبر الجديدة"، لتخفيف العبء على المواطنين وتوافر جميع السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة حتي نهاية شهر رمضان المبارك.



وقال ناصر مصطفي أحد سكان زهراء أكتوبر الجديدة:« انا شايف أن التجربه نفسها مفيدة وصحيه ان يكون عندنا منافذ لبيع السلع الغذائية في معرض هو بيخلق نوع من التنافس بين التجار في المدينه وده بالفعل ظهر لما شوفت محلات اليوم عملت عروض علي منتجاتها ومنها كرتونه البيض ١٠٣ جنيهات بعد ما كانوا بيبعوها أغلي المعرض عمل منافسة قوية».

أضاف: « لابد من الثناء والشكر علي الجهد المبذول من جهاز المدينه ومجلس الأمناء لاني بالفعل بالأمس رأيت بعيني مجهودهم في انجاح المعرض بخبرتهم القليله في هذا التجربه والتي سوف يكتسبوها في المعارض الأخري».

وتابع محمد مجدي أحد السكان: «كنا نعاني من إرتفاع الأسعار من تجار أكتوبر ولكن بعد المعرض الجميع دون استثناء عمل تخفيضات علي السلع الغذائية ونجحت الدولة المصرية في خلق المنافسة بين التخفيضات بعد المعارض التي أقامتها لدعم المواطنين بأسعار رمزية».

مواعيد المعرض

ويفتح المعرض ابوابه يوميا من الساعة الحادية عشر ظهرا وحتى الثامنة مساءً، ويوم الجمعة من الواحدة ظهرا حتى الثامنة مساءً ، مع مراعاة وضع مواعيد مناسبة لشهر رمضان المبارك.

أهلا رمضان

أهلا رمضان