حبس شخص لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم.

وكان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة أسيوط" حال استقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين- الآيس- الحشيش"- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.