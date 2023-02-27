الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التضامن: فرش منازل قرية «خور عواضة» بالكامل وإعمارها بعد سيول أسوان (فيديو)

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

كشف محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، تفاصيل افتتاح قرية خور عواضة في أسوان بعد إعادة إعمار منازلها بعد السيول.

وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى: "تم اختيار هذه الأسر من خلال إجراء بحوث اجتماعية عليهم، وتم التحقق والتنسيق بأن هذه الأسر أولى بالرعاية، لأنها كانت في حاجة إلى دعم".

وأضاف: "من خلال الأبحاث الاجتماعية لهذه الأسر، جرى التأكد من حاجتهم إلى إتمام عملية الترميم والبناء، حيث كانوا يسكنون في مساكن عشوائية تفتقد إلى كل مقومات الحياة مثل الكهرباء والمياه والأسقف والأرضيات".

وتابع: "في فترات السيول، كانت هذه الأسر معرضة لمغادرة بيوتها لأنها لا تصلح للإقامة، وبالتالي فقد جرى دراسة الوضع جيدا وعرضه وتم التحقق من الوحدات المحلية بأحقية الناس لبناء المساكن والحصول على تصريحات، لأن البيوت كانت منهارة ولا تصلح للاستخدام الآدمي".

وواصل: "الصورة أصبحت أفضل، فقد جرى تركيب سيراميك وسباكة ودهانات، ولم نكتفِ بتطوير المنزل فقط، ولكن جرى فرشه بالأثاث وغرفة نوم للأطفال وثلاجة وبوتاجاز وأنتريه، أي كل مقومات المنزل التي تستحقها الأسرة المصرية".

أسوان قرية خور عواضة إعادة إعمار فرش كامل سيول أسوان

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وائل لطفي

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