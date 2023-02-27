الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

جانب من تفقد سير
جانب من تفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بمدارس النهضة للتعليم الأساسي ومدرسة الثانوية المشتركة ومدرسة طلائع المستقبل للغات بأسيوط الجديدة بمراحلها التعليمية المختلفة.
رافق المحافظ، خلال الجولة، عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وأيمن أبوعقرب، مدير إدارة الفتح التعليمية، ويسرى سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة ومديرو المدارس.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول مدارس (النهضة للتعليم الأساسي، وأسيوط الجديدة الثانوية المشتركة) بمدينة أسيوط الجديدة.

وتفقد بعض فصول وحجرات تلك المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة (رياض أطفال، تعليم أساسي، ثانوي)، واستمع لشرح من وكيل الوزارة ومديرى المدارس عن الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي، واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية والتقى الأطفال والطالبات والمعلمين والمعلمات، مرددًا معهم النشيد الوطني، ثم شهد بعض العروض والفقرات الفنية والغنائية للطلاب، والتقى قيادات تلك المدارس والعاملين بها وحثهم على زرع وتنمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والطالبات.
كما استكمل المحافظ جولته بمدينة أسيوط الجديدة بزيارة مدرسة طلائع المستقبل للغات بأسيوط الجديدة، وتفقد بعض الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، واطمأن على سير الدراسة واستخدام الوسائل التعليمية بالفصول، مشيدًا بانتظام العملية التعليمية بها وجودة الوسائل التعليمية والفصول الدراسية بها.

تفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

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أسيوط الجديدة الإعتماد علي النفس التربية والتعليم الطلاب والطالبات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القري والنجوع انتظام العملية التعليمية جهاز مدينة أسيوط الجديدة محافظ أسيوط مدير عام التعليم الفني

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