الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة نشال الهواتف المحمولة في الأزبكية إلى المحاكمة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة شخص إلى المحاكمة العاجلة، وذلك بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل أثناء ركوبهم وسائل المواصلات، لبيعها لعملائه بثمن أقل من ثمنها الحقيقي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، تفيد بقيام شخص "يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم عين شمس) بعرض هواتف محمولة على أحد محال بيع الهواتف كائن بدائرة القسم، بثمن لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر")، وبمناقشته عن مصدر تلك الهواتف أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، واعترف بأنهم من متحصلات وقائع سرقة وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، عقب انتهاء التحقيقات معه.

نشال الهواتف المحمولة المحاكمة الأزبكية نيابة الأزبكية قسم شرطة الازبكية

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