الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا مرئيًا من رئيس وزراء ماليزيا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح، اليوم، اتصالا مرئيا من أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد أيضا تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات كبرى.

 كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، للتعامل مع القضايا المختلفة ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، بما في ذلك الفكرية والثقافية، وأشاد رئيس الوزراء الماليزي بدور مصر المهم في هذا الإطار، مثمناً القيمة الكبيرة للأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الوسطية في مصر ودورها الرائد في ذلك الصدد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء جمهورية ماليزيا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ماليزيا مصر

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