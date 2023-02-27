«نحو إفريقيا بلا حدود».. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للفرانكوفونية

تنظم مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومن خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية، المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية تحت عنوان: "نحو إفريقيا بلا حدود"، وذلك يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023 بالمسرح الصغير، بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يُلقي المؤتمر الضوء على أهمية القارة الإفريقية وثروتها الطبيعية والبشرية وذلك من خلال خمسة محاور وهي التاريخ والجغرافيا، واللغة والثقافة، والبيئة والصحة، والاقتصاد والصناعة، والتعليم والتدريب.

ويُحاضر بالمؤتمر عدد من السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بكل هذه المجالات في المؤتمر بالحضور المباشر وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة سنجور، والوكالة الجامعية الفرانكوفونية، بالإضافة إلى مجموعة من الرعاة الداعمين مثل: قناة TV5 Maghreb Orient، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومؤسسة كيميت بطرس غالي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ودار نشر جينيال، والمعهد الثقافي الفرنسي، وقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومركز الفنون في مكتبة الإسكندرية.

وجدير بالذكر، أنه في اليوم الأول وقبل بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية، يتم عقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي، وطلاب الجامعات، والجمهور العام الفرانكفوني، وذلك بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

وعلى هامش المؤتمر، ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية حفل غنائي يقدمه فريق Bandetta بالتعاون مع عدد من طلبة جامعة سنجور لغناء باقة من الأغاني من مختلف الدول الأفريقية بتعدد لغاتها ولهجاتها.

وفى حفل ختام المؤتمر، سيتم الإعلان وتقديم الجوائز للفائزين بالإملاء والمسابقة السنوية التي تشجع على المشاركة بالكتابة والترجمة والتلخيص والرسم والتصوير المرئي، هذا بالإضافة إلى عرض فيلم "Africa Paradis" للمخرج سلفستر أموسو من بنين وذلك بالمعهد الثقافي الفرنسي.

يتم بث فعاليات المؤتمر على موقع مكتبة الإسكندرية مما يتيح لكل الجمهور الفرانكوفوني المهتم بموضوع المؤتمر إمكانية الحضور ومتابعته.