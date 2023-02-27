سامح شكري يصل دمشق.. ويلتقي الرئيس السوري ووزير خارجيته (صور)

وصل وزير الخارجية، سامح شكري، صباح اليوم، إلي العاصمة السورية «دمشق»، حيث كان فى استقباله الدكتور فيصل المقداد، وزير خارجية سوريا.

والتقى وزير الخارجية كلًا من الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك وزير خارجية سوريا.

سامح شكري وفيصل المقداد

شكري يلتقي الرئيس السوري والمقداد

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "عقب لقائه مع الرئيس السورى بشار الأسد، سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية".

وتابع:" شكرى ينقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سوريا جراء الزلزال المدمر".

ويجري وزير الخارجية زيارة، اليوم الإثنين، إلى سوريا وتركيا، تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلا البلدين.