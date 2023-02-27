صور تصادم نقل وأتوبيس وملاكي أعلى دائري المريوطية

حصل "الدستور" على صور من حادث تصادم أتوبيس ونقل وملاكي أعلى الطريق الدائري بالمريوطية وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات الحادث الذي أسفر عن إصابة شخصين.

وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل أعلى الطريق انفصلت عنها المقطورة واصطدمت بأتوبيس نقل ركاب فاصطدم بالحواجز الخرسانية في منتصف الطريق وعبر الى الاتجاه المعاكس مصطدما بسيارة ملاكي قادمة من الاتجاه الاخر.

وتسبب حادث أعلى الطريق الدائري بالمريوطية في حالة من الكثافات المرورية نتيجة تصادم بين ٣ سيارات "ملاكي ونقل وأتوبيس" وأسفر الحادث عن إصابة شخصين.

تلقت الإدارة العامة للمرور إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أ على الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه المنيب على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل وأتوبيس، ما اسفر عن إصابة شخصين ونتج عنه حالة من التكدس المروري فتم الدفع بأوناش المرور لرفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

صورة من الحادث