الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتقاعسهم عن العمل.. محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بنقل 9 موظفين بحي شرق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بنقل 9 موظفين للعمل خارج ديوان عام حي شرق، بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين ، ونتيجة لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهامهم ووظائفهم المنوطة إليهم بالحى، فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الصارمة لإزالة التعديات والإشغالات والتفتيش على المحال وأعمال لجان الغلق لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

وأصدر محافظ الإسكندرية تكليفات لكافة رؤساء الأحياء في المحافظة بمتابعة سير العمل داخل الأحياء والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الموجهة للعاملين، وتقييم أدائهم أول بأول.

 وشدد "الشريف" على عدم التهاون مع أي موظف يتقاعس عن أداء مهامه، كما أكد على قيام رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة فيما يتعلق بالتعدي على حقوق المواطنين والتقصير في شكواهم .

الإسكندرية نقل 9 موظفين شكاوى المواطنين لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهامهم رؤساء الأحياء

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