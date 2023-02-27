الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال نظر اتهام تامر حسني بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية

تامر حسني
تامر حسني

تواصل  محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، نظر دعوى ضد الفنان تامر حسني؛ لاتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بسبب أغنية «راجعلي» ليه.

تقدمت سيدة تدعى رحاب رزق عبد العليم زوجة المؤلف والشاعر عبد العزيز عمار بدعوى قضائية حملت رقم 494 لسنه 16 ق اقتصادية تعويضات ضد تامر حسني، مطالبة إياه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء مبلغ مليون جنيه، بسبب أغنية راجعلي ليه .

وأشار محامي دفاع السيدة رحاب زوجة المؤلف، إلى أنه تقدم بدعوى بمحكمة القاهرة الاقتصادية لإثبات حالة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لمورث المدعية بنسبه كلمات أغنيه راجعلي ليه التي هي في الأصل مقيدة لدى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باسم مورثها السيدة عبد العزيز عمار وذلك منذ عام 2006 وهي بعنوان يعم سيبك.

محكمة القاهرة الاقتصادية الفنان تامر حسني حقوق الملكية الفكرية أغنية سيدة رحاب رزق

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