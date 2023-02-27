«ناسا» تعلن تأجيل إطلاق مهمة Crew 6 إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل إطلاق مهمة Crew 6 إلى محطة الفضاء الدولية حتى إشعار آخر، وفقا لنبأ عاجل قناة سكاي نيوز الفضائية.

وقال مراسل قناة سكاي نيوز إن العد العكسي توقف لإطلاق Crew 6 في إشارة إلى احتمال تأجيل العملية، مؤكدا أن التأجيل جاء حتى إشعار آخر.

وتعد مهمة crew-6 والذي تعد أول مهمة طويلة الأمد لأي رائد من رواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.