بعد تكريم الرئيس لها.. إسراء حمدى تكشف كيف اختلفت سيناء اليوم بالتنمية

قالت إسراء أمين حمدي، موظفة بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إنها منذ 9 سنوات كانت في مزرعتها بقرية العبيدات بسيناء، وكان وقتها حادث تفجير كمين العبيدات، وتعرضت هي ووالدتها لإصابات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه في 2018 وقت العملية الشاملة أصيبت بطلق ناري في ذراعها اليمنى ووالدتها أصيبت بشظايا متفرقة بالرأس، مؤكدة أنها التحقت بعدها بمستشفى العريش لخدمة أسر الشهداء والمصابين لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم لأنها تعلمت من الحادث الذي تعرضت له.

سبب عدم مغادرتها سيناء

وعن سبب عدم مغادرته لسيناء بعد الحوادث التي تعرضت لها قالت، إن أهل سيناء لديهم تمسك بالأرض وليس لهم سواها ولا يعرفون شيئًا آخر غيرها، مضيفة: "أنا بنت سيناء واستشهد بعض من أهلي وأقاربي وأصدقائي، ومن يستشهد نقول له سنكمل من بعدك".

وأكدت أن الوضع في سيناء اختلف و أصبح مستقرًا وتوجد تنمية في التعليم والصحة وكذلك ميناء شرم الشيخ البحري وهو مشروع عملاق جدًا، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بأنه يسعى أن تكون المدينة مثل كل المحافظات من حيث التنمية لأننا كلنا مصريين وكلنا لابد أن نقف إلى جانب بعض من أجل الوطن.