«الوثائقية» تعرض تسجيلًا نادرًا لبديع خيري يتحدث عن لقائه الأول بنجيب الريحاني

عرض فيلم الوثائقي "الريحاني"، والذي عرض عبر فضائية "الوثائقية"، تسجيلًا صوتيًا نادرًا للمخرج بديع خيري، عن أول لقاء له مع الفنان نجيب الريحاني، والذي طلب منه أن يترك مهنة التدريس ويتفرغ للعمل المسرحي معه.

رفض بديع خيري تركه مهنة التدريس

وأضاف خلال التسجيل الصوتي، أنه طلب منه أن يدعه في عمله ويقدم رواية أو أثنين بدون اسمه وإذا وجد أنه من الممكن أن يثبت في هذا الميدان سيترك التدريس دون رجعه، وبالفعل أخرج مسرحية "على كيفك"، وكانت أول عمل يقدمه.

وقال المؤرخ المسرحي عمر دواره، إن نجيب الريحاني استعان ببديع خيري، وقدما عددًا من النصوص الرائعة، فبديع خيري كان مبدعًا وكان يكتب الزجل بأسلوب جديد وينظم الزجل لم يكن على بحر واحد، ولكن طوره وجعله على أكثر من بحر.

وأضاف عصام زكريا الكاتب والناقد الفني، أن الفنانين الحقيقيين يجدوا أنفسهم بسهولة وليست صدفة بقدر ما هي انتظار الفرصة المناسبة لشق طريق جديد ونجيب الريحاني كان يبحث عن بديع خيري قبل أن يجده.