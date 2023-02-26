الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: مصر قهرت الإرهاب واستعادت كامل سلطاتها على كل بقاع سيناء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع، وتأكيد أن مصر بفضل الله (عز وجل) قهرت الإرهاب واستعادت كامل سلطاتها على كل بقاع سيناء وبسطت الأمن في سائر ربوعها.

وأوضح أن خطة التنمية التي أطلقها الرئيس هي أكبر خطة لتنمية سيناء عبر تاريخها الطويل، وأن هذه التنمية هي أحد أهم عوامل تحقيق الأمن والاستقرار بها، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة المستدامة في كل ربوع مصر. 

وأضاف أن ما يدعونا إلى توجيه التحية للرئيس على هذه الخطوة الشجاعة والرؤية الحكيمة، وأن نؤكد ما أشاد به من التضحيات التي بذلت في سبيل القضاء على الإرهاب من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وأبناء سيناء الوطنيين العظام، وكل من ضحى في سبيل وطننا العزيز ومن عملوا في سيناء في ظل تلك الظروف التي كانت صعبة وقاسية، مؤكدين أننا سنقوم بواجبنا في تكثيف برامج بناء الوعي والفكر الديني الوسطي الصحيح المستنير.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنمية سيناء

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