مصرع شخص وإصابة أخر إثر حادث تصادم بالبحيرة

وقع حادث مروري في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إثر اصطدام دراجة نارية بآخرين على طريق شرطة النصر.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد م.ح " 67 عاما مقيم بدمنهور، وإصابة "عبدالرحمن م.ا" 28 عاما مقيم بإفلاقة مركز دمنهور، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة إثر اصطدام موتوسيكل بهما وفر قائده هاربا.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.