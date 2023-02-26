بشرى سارة وأخرى حزينة.. ماذا يفعل الأهلى بـ«نقطة» بعد أول جولتين بدورى الأبطال؟

إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نادي الأهلي لمثل هذا الموقف الصعب في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا إذ لم يجمع سوى نقطة في أول جولتين، لكنها المرة الثالثة للمارد الأحمر.

الأهلي في أول جولتين

وكان الأهلي قد تعادل مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية على استاد السلام، وقبلها قد تلقى هزيمة على يد نادي الهلال السوداني بهدف نظيف في الجولة الثانية على ملعب الهلال.

الأهلي في نسخة 2018

وكانت المرة الأولى التي لم يحصد فيها الأهلي سوى نقطة في أول جولتين في دور المجموعات بنظام البطولة المعمول به حاليًا منذ دورة 2018، حيث كان في المجموعة الأولى، وتعادل مع نادي الترجي الرياضي التونسي سلبيًا في الجولة الأولى على استاد برج العرب، وفي الجولة الثانية خسر أمام نادي كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد على لوجوجو ستاديوم.

وفي الأخير تمكن من تجاوز دور المجموعات متصدرًا برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي تاونشيب رولز البوتسواني بنتيجتي 3 – 1، و1-0، في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، وانتصار وحيد على كل من الترجي بهدف نظيف في الجولة الخامسة، وكمبالا سيتي بنتيجة 4 – 3 في الجولة السادسة والأخيرة.

وفي دور الثمانية أقصى نادي حوريا الغيني إذ تعادل معه دون أهداف في مباراة الذهاب، وفاز بـ4 أهداف دون رد في مباراة الإياب.

وفي دور قبل النهائي أطاح بنادي وفاق رياضي سطيف الجزائري حيث تغلب عليه بهدفين دون مقابل في لقاء الذهاب، وخسر أمامه بنتيجة 1 – 2 في لقاء العودة.

وفي النهائي اصطدم مرة أخرى بالترجي، وفاز عليه بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب لكنه لم يستطع أن يحافظ على تقدمه، وانهزم بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

الأهلي في نسخة 2022

أما المرة الثانية، فكانت في الدورة الماضية في المجموعة الأولى لكن بنتائج عكسية عن الدورة الحالية إذ تعادل مع الهلال دون أهداف في الجولة الثانية على ملعب الهلال أما في الجولة الثالثة فقد انهزم على يد صن داونز بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

واستطاع الأهلي في نهاية دور المجموعات أن يتأهل إلى دور ربع النهائي بصفته وصيف المجموعة بحصده 10 نقاط من 3 انتصارات بواقع انتصارين على نادي المريخ السوداني بنتيجتي 3 – 2، و3 – 1 في الجولتين الأولى والخامسة على الترتيب.

وانتصار يتيم على الهلال بهدف دون مقابل في الجولة السادسة.

وفي دور الثمانية تجاوز نادي الرجاء الرياضي المغربي حيث تغلب عليه بنتيجة 2 – 1 في لقاء الذهاب، ونجح في الخروج متعادلًا معه إيجابيًا بهدف لكل منهما في لقاء العودة.

وفي دور الأربعة تخطى وفاق سطيف إذ فاز عليه بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب.

وفي المباراة النهائية خسر أمام الوداد الرياضي المغربي بهدفين دون رد.

كيف يتجاوز الأهلي دور المجموعات؟

إذن الأهلي بالرغم من وضعيته الصعبة في المجموعة إذ تراجع ترتيبه إلى الثالث بنقطة يتيمة في رصيده، ويفصله 5 نقاط عن الهلال الوصيف، و6 نقاط عن صن داونز محتلًا مقدمة المجموعة إلا أن مصيره ما زال بيده بشرط أن يكرر سيناريو 2018 بالضبط أما سيناريو 2022، فيتطلب منه أن ينتظر نتائج الأندية الأخرى في المجموعة.

والشيء المحبط لجماهير الأهلي أن الفريق نجح بالفعل في الوصول إلى النهائي في المرتين لكنه خسر اللقب.