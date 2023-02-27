الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

يتابع أسعار العملات الأجنبية، اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، في البنوك المصرية، الملايين من المصريين عبر لوحات التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق المصرية لتلك العملاء المالية، والتي تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الماضية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية

يمكن من خلال لوحة التعاملات المالية معرفة أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية والتي يتم تحدث أسعار الصرف فيها باستمرار، حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف وهي كما يلي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.56 جنيه للشراء و 30.66 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.23 جنيه للشراء و 32.35 جنيه للبيع.

قدر الجنيه الاسترليني بنحو 36.51 جنيه للشراء و 36.63 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 99.52 جنيه للشراء و 99.88 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.32 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد 26-2-2023 يسجل انخفاضًا امام الجنيه المصري

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى لـ83.40 دولار

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.48 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.11 جنيه للشراء و 32.45 جنيه للبيع.

قدر الجنيه الاسترليني بنحو 36.35 جنيه للشراء و 36.82 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.11 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 96.00 جنيه للشراء و 99.65 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.30 جنيه للشراء و 8.32 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-2-2023 فى مصر

txt

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-2-2023

أسعار ‏العملات في المصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.36 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.26 جنيه للشراء و 32.56 جنيه للبيع.

قدر الجنيه الاسترليني بنحو 36.53 جنيه للشراء و 36.94 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 97.23 جنيه للشراء و 99.90 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.33 جنيه للشراء و 8.35 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

موعد عيد الفطر المبارك 

اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية أسعار العملات البنوك المصرية الدولار الامريكي اليورو الأوروبي الجنيه الاسترليني

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 ونشرة درجات الحرارة بجميع المحافظات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 27 فبراير للمستهلكين

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بمحلات الصاغة

مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 وترتيب الهدافين والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي