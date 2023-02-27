أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

يتابع أسعار العملات الأجنبية، اليوم الإثنين 27 فبراير 2023، في البنوك المصرية، الملايين من المصريين عبر لوحات التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق المصرية لتلك العملاء المالية، والتي تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الماضية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية

يمكن من خلال لوحة التعاملات المالية معرفة أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية والتي يتم تحدث أسعار الصرف فيها باستمرار، حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف وهي كما يلي:

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.56 جنيه للشراء و 30.66 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.23 جنيه للشراء و 32.35 جنيه للبيع.

قدر الجنيه الاسترليني بنحو 36.51 جنيه للشراء و 36.63 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 99.52 جنيه للشراء و 99.88 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.32 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.48 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.11 جنيه للشراء و 32.45 جنيه للبيع.

قدر الجنيه الاسترليني بنحو 36.35 جنيه للشراء و 36.82 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.11 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 96.00 جنيه للشراء و 99.65 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.30 جنيه للشراء و 8.32 جنيه للبيع.

أسعار ‏العملات في المصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.36 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي نحو 32.26 جنيه للشراء و 32.56 جنيه للبيع.

قدر الجنيه الاسترليني بنحو 36.53 جنيه للشراء و 36.94 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 97.23 جنيه للشراء و 99.90 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.33 جنيه للشراء و 8.35 جنيه للبيع.

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