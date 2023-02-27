حالة الطقس اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 ونشرة درجات الحرارة بجميع المحافظات

تحسن في حالة الطقس اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات مصر وفقا للهيئة القومية للأرصاد الجوية بقيمة 5 درجات مئوية عن معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع الماضي مع نشاط في الرياح المحملة بالرمال والأتربة أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة والتي تستمر لمدة 48 ساعة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

أرجع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة إلى امتداد مرتفع جوي على شمال المملكة العربية السعودية ويمد منخفض البحر الأحمر البلاد بكتل هوائية دافئة نهارا خاصة المحافظات المطلة على شاطئ البحر.

وأكدت خرائط الطقس إلى تأثير البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ويؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وتشتد الكتلة الدافئة وتصل إلى ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وتتخطى الـ 30 درجة مئوية جنوب البلاد.

وتتكون بفعل المؤثرات الجوية (المرتفع الجوي) شبورة مائية تستعد على انخفاض مستوى الرؤية خاصة في الفترة الصباحية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة فيما ترتفع معدلات الأمواج في البحار، حيث ترتفع في البحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر والبحر الأحمر من متر إلى 1.5 ونصف.

نشرة درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية

يرصد الدستور حالة الطقس اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات، وهى كما يلي:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الزقازيق العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.



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