الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة شخصين صدمهما «موتوسيكل» بدمنهور

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه بينما أصيب آخر بكسور ونزيف بالمخ وجروح متفرقة، إثر إصطدام دراجة نارية "موتوسيكل" بهما بطريق شرطة النصر بحي شبرا في دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب الي المستشفي العام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شرطة النصر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة "محمد محمد حسن أبوعلو" 67 عاما، مقيم بدمنهور، وإصابة "عبدالرحمن ممدوح ابراهيم" 28 عاما، مقيم بإفلاقة مركز دمنهور، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتم نقل الجثة الي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي العام تخت تصرف النيابة العامة، وحاري تقديم الاسعافات الفحوصات الطبية للمصاب.

كما أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر_ اسكندرية »الصحراوي، بالكيلو 100 اتجاه القاهرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة 

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة. 

أسماء مصابي انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من"بسملة على سيد أحمد، 11سنة، أحمد فرج أحمد، 26 سنة، على سيد أحمد، 40 سنة، مقيم  المطرية، سيد على أحمد،  مقيم المطرية، بسمه عبد العزيز محمد، 11 سنة، محمد على سيد أحمد، 6 شهور، مجدى على سيد أحمد، 13 سنة، مقيم المطرية، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى جميع  مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإشاعات وتلقى العلاجات اللازمه وجارى المتابعة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

اتجاه القاهرة اصطدام دراجة نارية اصابة شخص اسكندرية الصحراوي النيابة العامة بسمة عبد العزيز

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