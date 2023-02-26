طرق التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن دفعة 2023 وأماكن كراسات الشروط
يرغب عشرات الآلاف من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وذلك للمزايا الكثيرة التي ينالوها بمجرد دخوله، والتي من أهمها أن الدولة تتحمل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة هذا بخلف التحمل الكاملة لقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.
مزايا الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن
كما يرغب طلاب الإعدادية من الذكور والإناث الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن كونه يوفر للدارس مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة تكفي إعاشته،علاوة على الاستفادة من النظام العلاجى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل في المعهد من المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، كما يتيح لطلاب المعهد الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.
موعد التقديم في معهد معاوني الأمن.. دفعة 2023
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18/2/2023 ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023.
طرق التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن دفعة 2023
وتنشر “الدستور” طرق التقديم للالتحاق معاهد معاوني الأمن، وجاءت كالتالي:
يمكن للراغبين التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هــــــنا واختيار (خدمات معاوني الأمن).
أماكن سحب كراسات شروط معهد معاوني الأمن 2023
- وأوضحت وزارة الداخلية أن كراسات الإلتحاق تسحب من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي معهد معاوني الأمن بطرة “ذكور” وذلك للمتقدمين من هذه المحافظات: (القاهرة ، الشرقية ، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية السويس، بورسعيد).
- وتسحب من معهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون “ذكور” للراغبين في التقديم من هذه المحافظات: (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية).
- وتتوافر كراسات الشروط من معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات “ذكور” للراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن في المحافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا).
- وللصعيد تتوافر كراسات الشروط في مراكز تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر “ذكور”) بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).
- الإناث الراغبات في التقديم بمعهد معاوني الأمن من جميع المحافظات فسيتم التقديم بمعهد معاوني الأمن بطرة.