الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طرق التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن دفعة 2023 وأماكن كراسات الشروط

معاوني الأمن
معاوني الأمن

يرغب عشرات الآلاف من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وذلك للمزايا الكثيرة التي ينالوها بمجرد دخوله، والتي من أهمها أن الدولة تتحمل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة هذا بخلف التحمل الكاملة لقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

مزايا الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن 

كما يرغب طلاب الإعدادية من الذكور والإناث الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن كونه يوفر للدارس مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة تكفي إعاشته،علاوة على الاستفادة من النظام العلاجى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل في المعهد من المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، كما يتيح لطلاب المعهد الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن.. دفعة 2023

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن  بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18/2/2023 ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023.

بالرابط.. موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023 للذكور والإناث

بالرابط.. التقديم في معاهد معاوني الأمن دفعة 2023

قيد عائلى وبيان نجاح.. أوراق التقديم فى معاهد معاونى الأمن

طرق التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن دفعة 2023

وتنشر “الدستور” طرق التقديم للالتحاق معاهد معاوني الأمن، وجاءت كالتالي:

يمكن للراغبين التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن  من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هــــــنا واختيار (خدمات معاوني الأمن).

أماكن سحب كراسات شروط معهد معاوني الأمن 2023

  • وأوضحت وزارة الداخلية أن  كراسات الإلتحاق تسحب من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي معهد معاوني الأمن بطرة “ذكور”  وذلك للمتقدمين من هذه المحافظات: (القاهرة ، الشرقية ، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية السويس، بورسعيد).
  • وتسحب من  معهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون “ذكور” للراغبين في التقديم من هذه المحافظات: (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية).
  • وتتوافر كراسات الشروط من معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات “ذكور” للراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن في المحافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا).
  • وللصعيد تتوافر كراسات الشروط في مراكز تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر “ذكور”) بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).
  • الإناث الراغبات في التقديم بمعهد معاوني الأمن  من جميع المحافظات فسيتم التقديم بمعهد معاوني الأمن بطرة.
الامن معاهد معاوني الأمن مزايا الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن دفعة 2023 معهد معاوني الأمن دفعة 2023 كراسات شروط معهد معاوني الأمن 2023

مواد متعلقة

الذكور والإناث.. ظهور نتيجة معاهد معاون الأمن الدفعة الـ7

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

سياسى: الحضور الفلسطيني بالعقبة يؤكد قوة موقفنا في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

بينهم أم وطفلها.. مصرع 3 وإصابة آخر حصيلة ضحايا عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

«الوثائقية» تكشف كواليس أغنية «قوم يا مصري» هدية الريحاني وسيد درويش

«الصحة العالمية» تطلق استغاثة لتقديم 382 مليون دولار إلى اليمن

مصرع شخص وإصابة أخر إثر حادث تصادم بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي