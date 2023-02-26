طرق التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن دفعة 2023 وأماكن كراسات الشروط

يرغب عشرات الآلاف من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وذلك للمزايا الكثيرة التي ينالوها بمجرد دخوله، والتي من أهمها أن الدولة تتحمل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة هذا بخلف التحمل الكاملة لقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

مزايا الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن

كما يرغب طلاب الإعدادية من الذكور والإناث الإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن كونه يوفر للدارس مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة تكفي إعاشته،علاوة على الاستفادة من النظام العلاجى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل في المعهد من المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، كما يتيح لطلاب المعهد الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن.. دفعة 2023

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18/2/2023 ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023.

طرق التقديم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن دفعة 2023

وتنشر “الدستور” طرق التقديم للالتحاق معاهد معاوني الأمن، وجاءت كالتالي:

يمكن للراغبين التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هــــــنا واختيار (خدمات معاوني الأمن).

أماكن سحب كراسات شروط معهد معاوني الأمن 2023