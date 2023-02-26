الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لنظام 3 و5 سنوات.. جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية العام الدراسي 2023

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات

يتسأل طلال الدبلومات الثانوية الفنية والدبلومات عن جدول الامتحانات الخاص بهم، وبالفعل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وقد اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني منذ عدة أيام لجميع الشعب (نظام الثلاث والخمس سنوات)، للعام الدراسي الجاري 2022\2023.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية العام الدراسي 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع "الدستور" يوميًا للقراء يستعرض من خلال التقرير التالي كل ما يريد الطلاب في جميع المحافظات معرفته عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب.

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جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب

جاءت جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية بجميع الشعب كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية 2023 " نظام ثلاث سنوات"

  • السبت الموافق 27\5\2023

امتحان مادة اللغة العربية.

امتحان مادة التربية الدينية.

  • اليوم الثاني الأحد 28\5\2023

امتحان مادة اللغة  الأجنبية الأولى "الإنجليزية".

  • اليوم الثالث الإثنين 29\5\2023

امتحان مادة اللغة الثانية (الفرنسية).

  • اليوم الرابع الأربعاء 31\5\2023

امتحان مادة لوائح مالية وإدارية.

امتحان مادة سوق الأوراق المالية.

امتحان مادة سكرتارية باللغة العربية.

 

  • اليوم الخامس الخميس 1\6\2023

امتحان مبادئ قانون المرافعات.

امتحان قوانين عمل وتأمينات اجتماعية.

  • اليوم السادس السبت 2\6\2023

امتحان مادة مبادئ قانون العقوبات.

امتحان مادة المحاسبة في الشركة المساهمة.

امتحان مادة رياضيات تأمينات الحياة.

امتحان مادة ضرائب.

 

  • اليوم السابع الأحد 4\6\2023

امتحان مادة محاسبة حكومية.

امتحان مادة السكرتارية باللغة الإنجليزية.

امتحان مادة تأمينات أشخاص.

 

  • اليوم الثامن الإثنين 5\6\2023

امتحان مادة اقتصاد.

امتحان مادة مبادئ قانون الأحوال الشخصية.

امتحان أعمال الوساطة التجارية.

امتحان مادة فن الانتاج في التأمين.

امتحان مادة إدارة المشروعات الصغيرة.

مادة رياضة مالية.

امتحان مادة محاسبة في شركات التأمين.

 

  • اليوم التاسع الأربعاء الموافق  7\6\2023

امتحان مادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية.

امتحان مادة الإحصاء.

 

  • اليوم العاشر "الأخير" الخميس 8\6\2023

امتحان مادة مبادئ القانون المدني.

امتحان مادة التسويق.

امتحان مادة تأمينات هندسية.

امتحان مادة إدارة المشتريات.

امتحانات الدبلومات الفنية “التجارية” نظام الخمس سنوات:

أما جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام الخمس سنوات شعب (تأمينات تجارية وشئون قانونية- إدارة وتسويق وسوق المال- إدارة الموانئ والخدمات البحرية) جاء كالتالي:

 

اليوم الأول السبت الموافق 27\5\2023

  • امتحان مادة اللغة العربية
  • امتحان مادة التربية الدينية

 

– اليوم الثاني الأحد 28\5\2023

  • امتحان مادة إعادة التأمين
  • امتحان مادة إدارة السكرتارية الحديثة
  • امتحان مادة محاسبة متخصصة في المجالات الملاحية

 

 اليوم الثالث الإثنين 29\5\2023

امتحان مادة اللغة الإنجليزية

 

اليوم الرابع الأربعاء 31\5\2023

  • امتحان مادة حاسب إلى (نظرى)
  • امتحان مادة البورصات

اليوم الخامس الخميس 1\6\2023

  • امتحان مادة الإدارة والتوافق النفسي (علوم سلوكية وعلاقات انسانية)
  • امتحان مادة تأمين بحرى

اليوم السادس السبت 2\6\2023

  • امتحان مادة إدارة منشآت التأمين
  • امتحان مادة المحاسبة الإدارية\

اليوم السابع الأحد 4\6\2023

  • امتحان مادة أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم
  • امتحان مادة محاسبة إلكترونية
  • امتحان مادة موانئ وخدمات بحرية

اليوم الثامن الإثنين 5\6\2023

  • امتحان مادة القانون التجارى
  • امتحان مادة الإدارة باللغة الإنجليزية
  • امتحان مادة قناة السويس

الأربعاء 7\6\2023

  • امتحان مادة المزايا التأمينية
  • امتحان مادة اقتصاديات الأعمال
  • امتحان مادة جمارك ومناطق حرة.
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