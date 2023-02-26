الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي

الاستيطان الإسرائيلي
الاستيطان الإسرائيلي

انتهى، قبل قليل الاجتماع السياسى الأمنى الفلسطينى الإسرائيلى فى العقبة، وأعلنت قناة المملكة الأردنية انتهاء الاجتماع السياسي بالتوافق على خطوات عدة.

وذكرت القناة الأردنية نقلا عن مصدر مسؤول، أنه سيصدر بيان صحفي مشترك من قبل المشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع من أجل وقف التدهور.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة للوقوف على الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين.

اجتماع العقبة: ضرورة العمل على وقف إقامة وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر

فيما أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يؤكدان العمل على تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، كما شدد الاجتماع على ضرورة العمل الفوري على وقف إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر.

وأكدت الأطراف الخمسة أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

وبدأ اليوم الأحد اجتماع فلسطيني إسرائيلي سياسي أمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يستضيفه الأردن في العقبة، بمشاركة إقليمية ودولية.

وفى تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية أن وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها نقطة البداية لخلق أفق سياسى، يستند على مبادرة السلام العربية والقانون والشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكى برئاسة السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية

وقال أشتية، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله: "التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح بناء المستوطنات هو العدو الأول لحل الدولتين وعملية السلام، وإذا استمرت إسرائيل في المزيد من الاستيطان لن يعد حل الدولتين قائما في المستقبل القريب، وسيتم الانزلاق في واقعية الدولة الواحدة التي ستكون دولة فصل عنصري بالواقع والتشريع".

العقبة الاجتماع السياسى الأردن الفلسطينيين إسرائيل فلسطين

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