مسلسلات رمضان 2023.. خريطة العرض الحصري على قناة on

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اسماء مسلسلات رمضان 2023 التي ستعرض حصريًا عبر شاشة قناة on بالتزامن مع عرضها عبر منصة واتش إت خلال موسم رمضان 2023 المقبل حتى الآن، حيث تضم عدد من الأعمال التلفزيونية القيمة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

ضرب نار

مسلسل “ضرب نار”، ضمن مسلسلات رمضان 2023، مصنف دراما رومانسية شعبية، وتحكي قصة شاب رغم صخب المدينة حريص علي جذوره الصعيدية تأخذه الحياة في رحلة يحقق فيها أحلامه وتشاركة الحلم والرحلة فتاة من نفس الجذور، وهو تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

مسلسلات رمضان 2023

وتجسد النجمة ياسمين عبدالعزيز دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي، حيث يترك الصعيد ويأتي إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب.

مسلسلات رمضان 2023.. علاقة مشروعة

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتي “Forever Drama - مها سليم” و"media Hub – سعدي جوهر"، ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية رجل أعمال متزوج من مي عمر.

مسلسلات رمضان 2023





"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومي عمر مجدداً في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "الفتوة" في شهر رمضان من عام 2020 والذي دارت أحداثه في حي الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائي قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزواج في نهاية الأحداث.

مسلسلات رمضان 2023.. الكبير أوي 7

يجمع الكبير أوي 7 جميع الممثلين من الجزء السادس، ومنهم رحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد سلام، ومن المقرر أن يشارك بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.

مسلسلات رمضان 2023

يذكر أن النجم أحمد مكي بدأ تصوير مسلسله الجديد "الكبير أوي 7" منذ فترة للعرض في رمضان المقبل، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، من إخراج أحمد الجندي، حيث دخل مكى وفريق الممثلين التصوير منذ أيام في سرية تامة، حفاظًا على الشكل المختلف للشخصيات والقصة المقرر أن يخوضوا بها السباق الرمضاني، ودخلت أسرة المسلسل الديكور الأساسي للمزاريطة، ومن المقرر أن يتم التصوير في مناطق أخرى لأبطال المسلسل.