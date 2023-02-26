المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين، بدائرة قسم أول سوهاج.

وتعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته، 17 لفافة من الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة.