المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين الأفيون، بدائرة قسم أول سوهاج.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين والأفيون وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد أكياس من الشابو كانت معدة للبيع، و52 جرامًا من الأفيون وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.