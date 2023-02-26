الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم قنا» يفتتح المعرض السنوي للصحافة والإعلام التربوي

محمد السيد
محمد السيد

افتتح د. محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ومنال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، الأحد، المعرض السنوى للصحافة والإعلام التربوي للعام الدراسي 2022- 2023 والذى أقيم بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

جاء ذلك بحضور لجنة تحكيم الوزارة التي تضم السيد محمد السيد وحمدى عوض إسماعيل، وأحمد محمد سيف الدين بالإدارة العامة للأنشطة بالوزارة، وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية وسميرة على موجه عام الصحافة، وعدد من موجهي الصحافة بالإدارات التعليمية وأخصائيين الصحافة، والطلاب المشاركين في المعرض وكانت فى إستقبالهم عبير حمدى مديرة المدرسة.

أشاد وكيل الوزارة بدور الأنشطة في تنمية مهارات التلاميذ، حيث استمع لعرض عدد من الطلاب لأعمالهم المشاركين بها في المعرض، وأجرى حوارًا معهم تناول أبرز الموضوعات المعروضة.

حيث شمل المعرض العديد من الموضوعات الهادفة منها الألعاب الالكترونية والتغيرات المناخية والتنمر وعن المشروع القومى حياة كريمة وإنتصارات أكتوبر والعيد القومى للمحافظة وأنواعاً مختلفة من الفنون والقوالب الصحفية وعدد من المجلات والصحف التحريرية والمصورة ومجلات الربع ساعة وفن الكاريكاتير  وبمشاركة متميزة لمدارس التربية الخاصة 

على هامش المعرض أقيمت مسابقة الحديث الإلكتروني بمشاركة مدرسة الوقف الرسمية للغات مرحلة إبتدائية ومدرسة الشيخ عبدالقوي الأعدادية التابعة لادارة نقادة التعليمية مرحلة إعدادية، كما شهد وكيل الوزارة بعض العروض الرياضية لطالبات مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات وأثنى على أداء الطالبات وتميزهن.

التغيرات المناخية التربية الخاصة التربية والتعليم بقنا التربية والتعليم الدكتور محمد الالكترونية

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