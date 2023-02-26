الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق قتل زميله خلال مشاجرة فى شبرا

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، سائقًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بضرب آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسى، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهم سائق، قتل مواطنًا، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلاف سابق بينهما، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "مطواة"، وما إن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده، وأفضى ذلك إلى وفاته.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم حاز بغير مسوغ قانونى سلاحا أبيض "مطواة"، دون أن يكون لها ضرورة مهنية أو حرفية، كما حاز وأحرز أداة "عصا خشبية" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة ثان بنها المستشار أيمن كمال عرابى

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